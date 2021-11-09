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Здоровье9 ноября 2021 7:20

Депутат Госдумы Леонов предложил протестировать россиян на антитела к коронавирусу

Народный избранник уверен, что это поможет узнать реальный показатель коллективного иммунитета
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Леонов предлагает организовать выборочное тестирование на наличие антител во всех регионах России

Сергей Леонов предлагает организовать выборочное тестирование на наличие антител во всех регионах России

Фото: REUTERS

В связи с информацией о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса и неизвестным точным количеством людей, которые переболели бессимптомно, необходимо организовать тестирование россиян на наличие антител к коронавирусу, заявил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, при обсуждении количества поддельных сертификатов "катастрофические цифры называются". А эти люди попадают в статистику вакцинированных. Те же, кто переболел без обращения к врачу по факту имеют антитела, но не попадают в официальный отчет о показателях коллективного иммунитете.

Решить проблему можно, организовав выборочное тестирование на наличие антител во всех регионах России.

"Таким образом мы сможем понять реальный популяционный иммунитет в регионах России и понять, где и какие "антиковидные" ограничения сработали, - подчеркнул Леонов. - Это будет системный анализ, а потом на основе полученных данных можно было бы сделать определенные выводы и предложить решение".

Как ранее писал сайт kp.ru, заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что новые мутации COVID-19 делают его заразнее и смертоноснее. Генетик уточнил, что переломить такую тенденцию можно, достигнув коллективного иммунитета. Это заставит вирус эволюционировать не в сторону заразности и смертоносности, а в направлении "преодоления сформировавшегося адаптивного иммунитета".