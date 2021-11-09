Что произошло в ночь на 9 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 9 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Депутат Бундестага, ранее возглавлявший парламентский комитет по экономике и энергетике Клаус Эрнст, заявил, что Украина не должна принимать участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2». Накануне сообщалось, что Киев подал заявку на участие в сертификации проекта, немецкий регулятор пообещал принять решение по этому вопросу в течение недели. В понедельник, 8 ноября, в «Газпроме» сообщили, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску.

В этот же день стало известно, что Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине. С ноября 2021 года поставки на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут, а заключение новых не планируется.

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали четыре причины, по которым прекращается выплата пенсий. Позже член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в большинстве случаев в России выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок

Заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью kp.ru заявил о необходимости обсудить ограничения на пользование рискованными финансовыми продуктами. По его словам, сейчас пользуются популярностью такие продукты как накопительное страхование жизни (НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и прочее, а это стимулирует граждан развивать финансовую грамотность. Он также сказал, что не стоит ждать снижения цен на жилье в России. Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru 9 ноября в 09:00 (мск).

Во вторник, 9 ноября, Россия формально возобновляет прерванное еще в прошлом году из-за пандемии авиасообщение еще с несколькими странами – Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Кроме того, в этот же день возобновляются чартерные рейсы в Египет.

Российский форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз принес победу своей команде. В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:3. В этой игре он не только забил шайбу в ворота соперника на 28-й минуте встречи, но и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Овечкин в 1209 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги США забросил 741 шайбу и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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