Политолог считает, что украинцев ждут дальнейшие территориальные потери, если они не изменят политику Фото: EAST NEWS

Непрогнозируемая и "фриковая" внешняя и внутренняя политика властей Украины может лишить страну поддержки США и тогда Россия признает Донбасс, а украинцев ждут дальнейшие территориальные потери, спрогнозировал политолог Андрей Головачев в статье для украинского издания "Главред".

"Среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины — это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное уменьшение населения, превращение в серую зону и, вероятно, дальнейшее сокращение суверенной территории", — заявил политолог, уточнив, что это еще "не самый плохой сценарий".

Одним из главных факторов дальнейшего сокращения территории Незалежной Головачев называет территориальные претензии со стороны Донбасса на том основании, что линия разграничения пролегает по территории Донецкой и Луганской областей, то есть их часть до сих пор остается под контролем Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин заявил, что попытка масштабного наступления на Донбассе украинских войск и их союзников будет фатальной для самой Украины.