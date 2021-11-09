Лавров рассказал о случаях ксенофобии к русскоязычному населению в Казахстане

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Случаи проявления ксенофобии к русскоязычному населению в Казахстане есть, но Москва и Нур-Султан оперативно принимают совместные меры по каждому тревожному проявлению, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для "Российской газеты".

"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана, - констатировал Лавров. - Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией".

Власти России и Казахстана оперативно принимают решение по каждому тревожному случаю, за действуя прямые каналы связи на уровне МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций глав государств, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что русский язык в Казахстане наделен статусом официального и используется наравне с казахским, что дает возможность молодежи при желании в дальнейшем связать свою жизнь и работу с Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, во второй половине октября под председательством президента Касым-Жомарта Токаева в онлайн режиме прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Своё выступление глава государства посвятил стратегии дальнейшего развития модели общественного согласия и общенационального единства, новым подходам в работе с молодёжью, а также приоритетным задачам, стоящим перед Ассамблеей. В своей речи он осудил все проявления "этнического высокомерия".