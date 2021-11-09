Минюст включил советский фильм в список экстремистских материалов

Советский фильм пополнил список экстремистских материалов, составленный Минюстом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский пропагандистский фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов" внесен в список экстремистских материалов, сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

Псевдодокументальный фильм был снят в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов, но так и не вышел в широкий прокат. Однако спустя много лет его цифровая копия попала в интернет.

Продолжительность записи составляет почти полтора часа. Картина начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...". В ней представлена антисионистская точка зрения.

Напомним, решение о запрете картины принял Сыктывкарский городской суд в июле 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, более 50 тысяч сайтов в России содержали экстремистские материалы, которые были удалены в 2020 году, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в РФ из-за действий экстремистов и радикалов проливалась кровь. Он призвал повышать эффективность работы государственных структур и гражданского общества в сфере нацполитики.