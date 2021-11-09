Моряков с тонущего в Приморье контейнеровоза эвакуируют на вертолете

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и получил пробоину / Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

14 моряков с контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Приморья и получил пробоину, эвакуируют на вертолете МИ-9 МЧС России. Об этом сообщает "КП-Дальний Восток".

Воздушное судно со спасателями уже прибыло на место происшествия.

Напомним, по воде экипаж судна не получается эвакуировать из-за сильного наката волн. Кроме того, есть информация, что произошла утечка топлива.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил провести работы сразу после того, как утихнет шторм.

"Как только утихнет шторм, невзирая на то, что произошел или не произошел разлом топливных баков, сделать опоясовку боновыми заграждениями, - поручил глава региона. - И в первую очередь вывести и спасти людей".

Как ранее писал сайт kp.ru, у берегов Приморья терпит бедствие судно с портом приписки в Панаме, на борту которого находится экипаж из 14 человек. Контейнеровоз сел на мель в районе мыса Козина.