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Происшествия9 ноября 2021 9:14

Уголовное дело о неуплате налогов против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова прекращено

Бывший политик погасил задолженность перед государством
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Анатолий Быков ранее осужден на 13 лет колонии за двойное убийство

Анатолий Быков ранее осужден на 13 лет колонии за двойное убийство

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело о неуплате налогов против известного красноярского бизнесмена и бывшего политика Анатолия Быкова прекращено в связи с полным возмещением ущерба, сообщает "КП-Красноярск".

Напомним, дело связано с укрывательством налогов на 75 миллионов рублей. Из них 60 миллионов – непосредственно налоги и 15 миллионов – пеня за просрочку.

По данным следствия с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил соглашение с двумя иностранными компаниями о праве требовать долг с трех организаций, расположенных в Красноярске. С них Быков получил 467 миллионов рублей, но не заплатил налоги с полученных доходов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анатолий Быков в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в целом ряде преступлений. 5 уголовных дел были заведены на него в 2020 году. По самому первому – двойному убийству криминальных авторитетов 1994 года – Быкова признали виновным и вынесли ему приговор: 13 лет колонии общего режима.

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