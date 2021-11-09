Опрос: около 60% российских работодателей организовали вакцинацию персонала от коронавируса

Отмечается, что работодатели, которые вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 1000 работодателей из всех округов страны и выяснили, что 59% работодателей организовали вакцинацию персонала от коронавируса. Об этом во вторник, 9 ноября сообщает "Газета.ru"

"В ноябре прошлого года вакцинацию от гриппа на рабочих местах организовывали чуть реже (37%), а прививка от COVID-19 еще проходила испытания и не была выпущена в гражданский оборот, поэтому речь шла лишь о готовности организовать вакцинацию: на тот момент ее проявила только каждая пятая компания (19%)", - рассказали специалисты.

Отмечается, что работодатели, которые вакцинируют персонал от гриппа, чаще всего организуют и вакцинацию от COVID-19.

В октябре 2021 года стало известно, что почти 40% российских работодателей поддержали обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом, бухгалтерии и административного персонала, передает телеканал "360".

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский поддержал идею об "амнистии" для тех, кто купил QR-коды и сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщает ОТР.