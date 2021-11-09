Транспортная прокуратура проводит проверку из-за инцидентна с контейнеровозом Rise Shine в Приморье

Контейнеровоз сел на мель и получил пробоину в районе мыса Козина / Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом, который произошел с панамским контейнеровозом Rise Shine в Японском море у берегов Приморья. Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе ведомства во вторник, 9 ноября.

"По данному факту Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении ведомства.

Аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения акватории нефтепродуктами.

Среди членов экипажа судна российских граждан нет.

Напомним, у берегов Приморья терпит бедствие судно с портом приписки в Панаме, на борту которого находится экипаж из 14 человек. Контейнеровоз сел на мель и получил пробоину в районе мыса Козина.

Как ранее писал "КП-Дальний Восток", 14 моряков с контейнеровоза Rise Shine эвакуируют на вертолете МИ-9 МЧС России. Другим способом этого сделать не получилось в связи со штормом.