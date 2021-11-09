Объем средств ФНБ России в октябре вырос на 46 млрд рублей

Объем средств Фонда национального благосостояния продолжает расти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суммарный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в России за октябрь увеличился на 46 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства финансов России.

"По состоянию на 1 ноября 2021 г. объем ФНБ составил 13 945 066,5 млн. рублей или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", что эквивалентно 197 746,3 млн. долл. США", - говорится в сообщении.

Ликвидная часть составила 7 процентов Валового внутреннего продукта (ВВП) - это более 8,1 трлн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, только за этот год Фонд национального благосостояния вырос на $20 млрд (это полтора триллиона рублей). А в предыдущие темпы наполнения были еще выше - по $50 - 60 млрд.