Россиянам предсказали распространение удаленной работы, роботизацию и снижение востребованности IT

Глава платформы по развитию молодых талантов Changellenge считает, что способность адаптироваться к изменяющимся условиям свойственна человеку независимо от рода его занятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основатель и глава платформы по развитию молодых талантов Changellenge Андрей Алясов заявил, что рынку труда грозят ключевые перемены. По его мнению, россиян ждет широкое распространение удаленной работы, снижение востребованности IT-специалистов и повсеместная роботизация. Об этом во вторник, 9 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru

"Никто никогда не готов к глобальным переменам. Но народ у нас крепкий, умеет выдерживать серьезные трудности - историей проверено", - рассказал специалист.

Алясов считает, что способность адаптироваться к изменяющимся условиям свойственна человеку независимо от рода его занятий.

Ранее аналитики выяснили, кому в октябре работодатели предлагают самые высокие зарплаты. Должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге, стала самой высокооплачиваемой вакансией - 370 тысяч рублей в месяц, передает телеканал "360".

В конце октября 2021 года министерство просвещения России заявило о намерение прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям. Среди таких профессий оказались слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, контролёр банка и электромонтажник авиационной техники, сообщает RT.