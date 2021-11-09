Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали соглашение по газу / Кадр из видео

Министр энергетики России Николай Шульгинов и руководитель министерства энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали соглашение о порядке формирования цены на природный газ, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ на своем телеграм-канале.

"Благодаря подписанному документу поставки газа в 2022 году продолжатся, а цена на газ для Республики Беларусь будет установлена до 31 декабря 2022 года", - говорится в тексте сообщения.

Шульгинов отметил, что это создает условия для осуществления новых крупных совместных проектов союзных стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия получает российский газ в рамках долгосрочных контрактов по цене в 3-4 раза дешевле, чем другие страны Европы, и в 7-10 раз ниже, чем на спотовых рынках. Как подчеркнул глава государства, Россия и Белоруссия достигли прогресса в вопросе создания единого рынка энергоресурсов.