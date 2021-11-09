В России предложили ввести новые выплаты на детей

В России предложили переводить на счета новорожденных часть налога на добычу полезных ископаемых Фото: Архив "КП"

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором предложил переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. Об этом во вторник, 9 ноября 2021 года сообщает RT.

"В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тыс. рублей на свой счёт", - говорится в тексте письма.

Петунин считает, что реализация данной идеи в России повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости в стране.

По задумке общественника, воспользоваться денежными средствами можно будет только после наступления совершеннолетия.

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