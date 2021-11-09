МВД Германии попросило помощи у ЕС из-за ситуации на белорусской границе

В понедельник на границе происходили попытки ее силового перехода Фото: REUTERS

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не справятся с ситуацией с мигрантами на границе без помощи Евросоюза. Накануне на белорусско-польской границе происходили попытки ее силового перехода, сотник мигрантов пытались проникнуть на территорию европейского государства со стороны республики.

"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер в интервью изданию Bild.

По его словам, Польша и Германия не справятся с ситуацией в одиночку, к решению вопроса необходимо подключиться ЕС. Как считает Зеехофер, странам необходима "структурная безопасность границ".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Европарламенте выступили с предложением об ужесточении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и приближенных к нему людей из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Накануне там собрались сотни мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию Польши.