Видео эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine в Приморье опубликовало МЧС России

Подъем моряков на вертолет МИ-8 осуществляли при помощи специального троса / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

МЧС России опубликовало видео эвакуации членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, который следовал под флагом Панамы и сел на мель в Японском море у берега Приморья.

На кадрах видно, что подъем моряков на вертолет МИ-8 осуществляли при помощи специального троса, так как площадки для посадки вертолета на судне не предусмотрено.

"Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Люди доставлены на берег. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами ветра до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров".

Напомним, у берегов Приморья терпит бедствие судно с портом приписки в Панаме, на борту которого находится экипаж из 14 человек. Контейнеровоз сел на мель и получил пробоину в районе мыса Козина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом.