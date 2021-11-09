Исследование: только один из 500 россиян знает, как защитить карту от мошенников

Основные правила защиты банковских карт назвали только 0,2% опрошенных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Абсолютное большинство россиян не знает все правила защиты банковской карты от мошеннических действий, говорится в исследовании платежной системы Visa.

"Только 0,2% опрошенных знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в интернете", - утверждают авторы исследования.

По их словам, с отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных. В частности, большинству граждан известно, что совершать оплату следует только на официальных сайтах, ПИН-код банковской карты нельзя нигде записывать и сообщать данные банковской карты третьим лицам не следует.

Также исследователи пришли к выводу, что лучше осведомлены о мошеннических схемах те россияне, которые уже сталкивались с попытками злоумышленников завладеть их денежными средствами.

Как ранее писал сайт kp.ru, полицейские задержали трех телефонных мошенников, похитивших у россиян 150 миллионов рублей. Как рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники координировали работу нескольких групп, составленных из сотрудников колл-центров. Они звонили россиянам от имени представителей службы безопасности банка и сообщали о якобы совершенных операциях по их счетам.