Захарова заявила, что Россия не собирается участвовать во встрече в "нормандском формате" из-за ее постановочности

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Накануне он заявил, что Россия якобы "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате".

Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, ситуация обстоит иным образом. По ее словам, российская сторона просто не хочет участвовать в мероприятии, которое не несет никакого смысла.

"[Россия] не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате" и тогда появится повод обсудить и новую встречу", - заявила Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон уже на этой неделе пошлют России «четкий сигнал» о том, что у Незалежной есть союзники, которые в случае "расширения агрессии" заставят Москву "заплатить высокую цену".