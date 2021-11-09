Умер Дин Стоквелл, актер фильмов "Квантовый скачок" и "Дюна"

Дин Стоквелл / Кадр из фильма "Коломбо: Смерть в океане" (1975)

Умер американский актер Дин Стоквелл, сообщает агентство Variety. Ему было 85 лет. Причина смерти не сообщается.

Дин Стоквелл - номинант премий "Оскар" и "Эмми", призёр "Золотого глобуса" и Каннского кинофестиваля (лучшая мужская роль в фильмах "Насилие" 1959 года и "Долгий день уходит в ночь" 1962 года).

Наибольшую известность ему принес сериал "Квантовый скачок" (1989-1993), где Дин Стоквелл исполнил роль адмирала Альберта Калавичи. Она принесла ему множество номинаций за лучшую мужскую роль второго плана, в том числе победу в премии "Золотой глобус".

В фантастическом фильме режиссера Дэвида Линча "Дюна" (1984) Дин Стоквелл сыграл роль доктора Веллингтон Юйэ. Всего же на его счету свыше сотни ролей в фильмах и сериалах.