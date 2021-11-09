Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами на границе

Официальный представитель российсого МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД прокомментировала призыв Польши ввести санкции из-за ситуации на польско-белорусской границе. Накануне там собрались сотни беженцев, которые пытались пересечь границу и попасть в европейскую страну.

В своем Telegram-канале Захарова уточнила, будут ли в таком случае введены санкции против "Буша-младшего с Пентагоном". Таким образом она ответила на призыв польского МИД немедленно вести санкции против всех причастных к миграционному кризису.

Ранее официальный представитель российского МИД также напомнила Польше, что более 2000 польских солдат вторглись в свое время в Ирак вместе с США, чтобы "устанавливать демократию." Захарова предложила Варшаве в связи с этим принять у себя 2000 иракцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, мигранты с Ближнего Востока не нарушают законодательства Белоруссии и находятся на территории страны абсолютно законно, рассказал глава МВД страны Иван Кубраков.