В Красногорске преступники застрелили бизнесмена в собственном доме

Полицейские устанавливают личность преступников и мотивы убийства Фото: Андрей АБРАМОВ

В городе Красногорске Московской области неизвестные застрелили бизнесмена в его собственном доме. 61-летний Гаик Арутюнян скончался от выстрела в грудь из обреза ружья ИЖ-27.

В момент убийства в доме, помимо бизнесмена, находились его родственники. Они отвезли пострадавшего в больницу имени А.А. Вишневского, однако медикам не удалось спасти жизнь предпринимателя, сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что ружье, из которого произведен выстрел, зарегистрировано на жителя Владимирской области. Личности преступников устанавливаются. После убийства они, предположительно, скрылись на Газели желтого цвета.

Как ранее писал сайт kp.ru, сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Он погиб при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников во вторник, 9 ноября.