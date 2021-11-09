Участник нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве назвал причину конфликта

Участники нападения своей вины не признают Фото: Кадр видео

Один из арестованных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве назвал причину конфликта. Вину в покушении на убийство он не признает и утверждает, что конфликтную ситуацию спровоцировал сам потерпевший, якобы попросивший у них 10 рублей. Об этом рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Все четверо находятся в изоляторе временного содержания на Петровке. Трое нам сообщили, что вину не признают, четвертый юноша не говорит по-русски, - уточнили в ОНК. - По словам одного из арестованных, драка началась из-за десяти рублей, которые попросили у них потерпевшие, а затем ударили его младшего брата бутылкой".

Представитель комиссии уточнил, что трое арестованных братья. Младшему из них 17 лет. Его содержат в отдельной камере. Не говорящий по-русски участник нападения – их друг.

Как писал сайт kp.ru, в Новой Москве четверо парней подрались с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.

По оценке следственных органов, нападавшие не только совершили избиение, но и создали угрозу жизни и здоровью ребенка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил оказать мальчику психологическую помощь и выяснить, нет ли у него повреждений.

Нападавших заключили под стражу. СК принял решение переквалифицировать уголовное дело о нападении со статьи "Хулиганство" на более тяжкую – "Покушение на убийство двух и более человек".