Песков заявил, что вопрос с перегруженность портов Приморья находится на контроле Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с перегруженностью портов Приморья. Она остается плачевной как для поставщиков и заказчиков, так и для сотрудников порта. Из-за большого объема груза увеличивается время его обработки, на складах становится все меньше свободного места, а суда выстроились, ожидая разгрузки. Все это также приводит к нарушению логистики на всех уровнях.

Как отметил Песков, Кремль в курсе происходящего в портах, а также последствий этого - из-за коллапса в Приморье возникли перебои с поставкой продуктов.

"Кабмин принимает меры по этому вопросу, вопрос на контроле президента Владимира Путина", - сообщил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, точной даты, когда каналы и порты освободятся от нагрузки, предсказать сложно. Из-за длительного простоя, которых доходит до трех месяцев, придется выполнить большой объем работ. По прогнозам, ситуация может нормализоваться ближе к весне 2022 года.