В Кремле надеются, что ситуация на границе Польши и Белоруссии не создаст угрозу безопасности России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле надеются, что ситуация на белорусско-польской границе не примет формы, угрожающие национальной безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков во вторник, 9 ноября.

"Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", - отметил представитель Кремля, призвав стороны к благоразумному поведению.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ.

Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности.

Правительство Литвы в связи с неблагоприятной ситуацией с мигрантами приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.