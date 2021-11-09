Песков ответил на вопрос, выполнил ли Байден обещание Путину о хакерах

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о заявлении американского лидера Джо Байдене, который утверждает, что выполнил данное Владимиру Путину обещание и привлек к ответственности киберпреступников.

"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - заявил представитель Кремля во вторник, 8 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, Байден заявил, что он выполнил свое обещание, которое во время июньского саммита в Женеве дал российскому коллеге Владимиру Путину – привлечь к ответственности киберпреступников.

Напомним, Минфин США объявил о санкциях в отношении обвиняемых в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. В частности, их обвиняют в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Им инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.