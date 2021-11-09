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Политика9 ноября 2021 13:04

Песков ответил на вопрос, выполнил ли Байден обещание Путину о хакерах

В Кремле не располагают информацией о выполнении обещания Байдена Путину о хакерах
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о заявлении американского лидера Джо Байдене, который утверждает, что выполнил данное Владимиру Путину обещание и привлек к ответственности киберпреступников.

"Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем", - заявил представитель Кремля во вторник, 8 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, Байден заявил, что он выполнил свое обещание, которое во время июньского саммита в Женеве дал российскому коллеге Владимиру Путину – привлечь к ответственности киберпреступников.

Напомним, Минфин США объявил о санкциях в отношении обвиняемых в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. В частности, их обвиняют в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Им инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.