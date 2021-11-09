Инфекционист Минздрава заявил, что дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител

Дельта-штамм по свойствам значимо отличается от базового штамма коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов рассказал об особенностях дельта-штамма коронавируса. По его словам, в отличие от традиционной разновидности инфекции он способен ускользать от нейтрализующих антител.

Чуланов отметил, что дельта-штамм более опасен, так как способен быстрее передаваться от человека к человеку и ускользать от нейтрализующего действия антител.

"Также он обладает большей патогенностью, то есть, способен вызывать более тяжёлый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода", - рассказал Чуланов в ходе пленарного заседания X Юбилейной Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".

Как ранее писал сайт kp.ru, в РФ в десятки раз увеличилось количество случаев заболевания детей коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Специалист связывает это с появлением в стране дельта-штамма COVID-19. Именно после того, как штамм дельта появился на территории РФ, заболеваемость среди несовершеннолетних резко возросла.