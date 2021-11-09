Мужчина зарезал подругу в Тобольске

В Тобольске мужчина напал с ножом на свою подругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 27-летнего Максима Доропеева, которого обвиняют в убийстве своей подруги. Мужчина будет заключен под стражу до 30 декабря.

– По версии следствия, утром 31 октября, пьяный горожанин поссорился со своей подругой и ударил ее ножом в область грудной клетки. Девушка скончалась на месте, – рассказали пресс-службе Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Чтобы скрыть следы преступления, Максим постирал белье и затер на полу следы крови. Однако эти действия не помогли ему уйти от правосудия. Мужчину задержали вечером этого же дня. Он частично признал свою вину, заявил, что «убивать не хотел, просто сильно разозлился», передает «НашГород».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Тобольска. Парня обвиняют в убийстве своей сожительницы.