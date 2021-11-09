Олег Кожемяко: Спасение иностранных моряков в Приморье – приоритет

Панамский контейнеровоз потерпел бедствие в заливе Восток. Фото: Павел Тюков

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с иностранным судном Rise Shine, которое потерпело бедствие рано утром 9 ноября у берегов Приморского края, в заливе Восток. Сотрудники ведомства проверят, как были исполнены требования о безопасности мореплавания, также они дадут оценку своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов, пишет «Восток-Медиа».

Однако спасение моряков – первоочередная задача, сказал губернатор края Олег Кожемяко во время экстренного совещания по ситуации.

К месту происшествия вылетел вертолет МЧС Ми-8, так как спасательный буксир «Лазурит» не смог подойти из-за высоких волн. В итоге, спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров. Операция проходила в сложных условиях – порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а высота волн – трех метров.

Отметим, что глава региона приказал сделать опоясовку боновыми ограждениями, как только непогода утихнет.