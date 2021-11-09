Замгоссекретаря Союзного государства обвинил Евросоюз в нагнетании обстановки с мигрантами

Алексей Кубрин уверен, что ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается Евросоюзом, заявил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Его слова приводит "Интерфакс".

"Страны ЕС дали соответствующие приглашения, перед этим приняли активное участие в создании очень непростой обстановки, которая сегодня существует в странах Среднего и Ближнего Востока, а теперь они создают это нагнетание на границе", - подчеркнул Кубрин.

Представитель объединения уточнил, что это не может не влиять на миграционную политику Союзного государства. Кубрин напомнил, что она была утверждена 4 ноября.

"Это не придуманное республикой Беларусь желание приглашать к себе мигрантов из третьих стран, чтобы они пересекали территорию республики с выходом в страны Евросоюза", - уточнил замгоссекретаря.

По его словам, давление со стороны западных стран ощущается во многих сферах, в том числе внешнеполитической, экономической и оборонной. В частности, Кубрин обратил внимание, что "никогда не было таких масштабных учений" у границ России и Белоруссии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ.

Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности.

Правительство Литвы в связи с неблагоприятной ситуацией с мигрантами приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.