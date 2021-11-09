Два человека пострадали в массовом ДТП на Садовом кольце в Москве

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: кадр видео

В центре Москвы на Садовом кольце произошло массовое ДТП. Участниками аварии, случившейся во вторник, 9 ноября, стали 5 автомобилей.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале, инцидент произошел на улице Земляной Вал у дома 23. Водитель автомобиля "Киа" выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями - "Мерседес", "Фольксваген", "Хавал" и "МАЗ"-бензовоз.

Отмечается, что в аварии пострадали два человека - водитель "Киа" и водитель "Мерседес". Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД, ведется проверка.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Кубани известный блогер разбился в ДТП. За жизнью Артема Девяткина (или MotoNinja) на YouTube следит почти миллион человек. Еще 133 тысячи следят за жизнью парня в инстаграме. Он попал в аварию на мотоцикле и был доставлен в больницу в Геленджике. За жизнь блогера борются врачи.