Мария Захарова указала Польше на вопиющие нарушения свободы в ситуации с мигрантами

Мария Захарова призвала пресс-секретаря МИД Польши обеспечить соблюдение прав журналистов на польско-белорусской границе. Фото: МИД России.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировала выступление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины, в котором тот заявил, что Россия эксплуатирует кризис на польско-белорусской границе, что приводит к усилению напряженности в Европе.

Захарова напомнила, что напряженность в Европе усиливается уже много лет.

«В первую очередь, из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам», - написала она в Telegram.

Захарова напомнила, что разрушение иракской государственности из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла Польша, «привело к тектоническим сдвигам в регионе».

«Спонсируемая западниками «арабская весна», натовская кампания против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление ИГИЛ на обломках иракского государства. Ну и конечно, информационные кампании, в основе которых унижение традиций и ценностней одних народов и культур в пользу других», - перечислила Захарова причины, которые привели к массовому исходу беженцев и мигрантов в Европу.

Мария Захарова напомнила, что с польско-белорусской границы поступают сообщения о нарушении прав журналистов и призвала Лукаша Ясину заняться устранением этих нарушений.

«Вместо лекций о напряжённости лучше, как пресс-секретарь МИД Польши, займитесь обеспечением прав журналистов, которых польские силовики выдавливают с пограничных участков, применяя агрессивную физическую цензуру, включая блокировку сотовой и интернет связи и свето-шумовое воздействие. Все это – вопиющее нарушение демократических стандартов свободы слова и СМИ, идущее вразрез с фундаментальными обязательствами государств в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы по гуманитарному измерению и правам журналистов», - заявила Захарова.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в понедельник, 8 ноября, когда колонна мигрантов, в которой, по разным сведениям, от 1000 до 3000 человек, двинулась в сторону польской границы по территории Белоруссии. Мигранты сделали несколько попыток прорвать заграждение из колючей проволоки, но они не увенчались успехом. Мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории, где и провели ночь. Литва ввела чрезвычайное положение из-за ситуации на границе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал ЕС избегать двойных стандартов в отношении миграционного кризиса на белорусско-польской границе.