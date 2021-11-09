Вячеслав Володин призвал депутатов Госдумы вакцинироваться

Вячеслав Володин призвал депутатов вакцинироваться от ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел статистику о привитых и непривитых от COVID-19 депутатах. По данным Володина, которые он озвучил во время пленарного заседания нижней палаты 9 ноября, самой непривитой оказалась фракция КПРФ – среди депутатов от этой партии 36,8 процента не вакцинировались. Не привит каждый третий депутат от «Новых людей» (33,3 процента), четверть депутатов от «Справедливой России», 13 процентов депутатов от ЛДПР и 8 процентов депутатов от «Единой России».

Володин призвал депутатов вакцинироваться, чтобы не загружать больницы и подать пример другим людям.

«Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя. Речи говорить хорошо, но давайте начинать с себя. За каждым из депутатов закреплена центральная специализированная больница, ЦКБ. И если только что-то происходит с депутатом, это берется под контроль и депутат обеспечен всем необходимым. Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких», - цитирует Володина РИА Новости.

Ранее Вячеслав Володин предлагал перевести депутатов, которые не вакцинировались от COVID-19, на удаленную работу.