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Здоровье9 ноября 2021 14:27

Вячеслав Володин призвал депутатов Госдумы вакцинироваться

Спикер заявил, что депутаты должны подать пример другим людям
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Вячеслав Володин призвал депутатов вакцинироваться от ковида.

Вячеслав Володин призвал депутатов вакцинироваться от ковида.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел статистику о привитых и непривитых от COVID-19 депутатах. По данным Володина, которые он озвучил во время пленарного заседания нижней палаты 9 ноября, самой непривитой оказалась фракция КПРФ – среди депутатов от этой партии 36,8 процента не вакцинировались. Не привит каждый третий депутат от «Новых людей» (33,3 процента), четверть депутатов от «Справедливой России», 13 процентов депутатов от ЛДПР и 8 процентов депутатов от «Единой России».

Володин призвал депутатов вакцинироваться, чтобы не загружать больницы и подать пример другим людям.

«Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя. Речи говорить хорошо, но давайте начинать с себя. За каждым из депутатов закреплена центральная специализированная больница, ЦКБ. И если только что-то происходит с депутатом, это берется под контроль и депутат обеспечен всем необходимым. Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких», - цитирует Володина РИА Новости.

Ранее Вячеслав Володин предлагал перевести депутатов, которые не вакцинировались от COVID-19, на удаленную работу.