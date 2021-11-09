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Происшествия9 ноября 2021 14:26

Мосгорсуд отправил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева

Меру пресечения назначили вместо домашнего ареста
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Суд изменил меру пресечения Сергею Зуеву на более жесткую

Суд изменил меру пресечения Сергею Зуеву на более жесткую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, обвинённому в мошенничестве в особо крупном размере, изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

"Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 декабря", - уточнил представитель инстанции.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, следствие предъявило обвинение Зуеву в хищении 21 млн рублей. Как сообщил адвокат Сергей Севрук, ректора "Шанинки" обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

"Оно полностью соответствует той фабуле обвинения, по которой предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой, - уточнил адвокат. - Это неисполнение госконтрактов по проекту "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Согласно версии следствия, деньги, выделенные на госконтракты, фигуранты дела похитили"

Севрук подчеркнул, что Зуев вину не признает.