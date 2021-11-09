Минцифры проверит портал госуслуг из-за сбоя в сроках COVID-сертификатов

8 ноября россияне стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации на портале "Госуслуг" сократился Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет проверку "Госуслуг" после сбоя, который произошел на портале в понедельник, 8 ноября. Накануне россияне стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации, указанный на сайте, сократился с 12 месяцев до полугода.

Как сообщили в Минцифры, после данного инцидента "Госуслуги" повторно протестируют. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Он пояснил, что введение единой формы сертификата вместо двух отдельных делалось в срочном порядке, из-за чего возникла техническая ошибка.

"Я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - сказал Шадаев на форуме Cnews 2021.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы Минцифры России Олег Качанов заверил пользователей портала Госуслуг, что срок действия QR-кодов о вакцинации останется прежним - один год.