Памфилова рассказала об отставке главы Мосгоризбиркома Ермолова

Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Ермолов по личным покидает пост руководителя Мосгоризбиркома, но остается в составе комиссии, заявила на заседании Центризберкома председатель Элла Памфилова.

"У него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя, - уточнила Памфилова. - Но мы его все-таки не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, и будет делиться своим бесценным опытом, оказывать необходимую поддержку своим коллегам".

В качестве возможного преемника председатель ЦИК назвала члена комиссии Ольгу Кириллову, аргументировав это тем, что она "играла существенную роль в общественном штабе по наблюдению за выборами, а также проявляла принципиальность, профессионализм, отзывчивость".

Юрий Ермолов возглавил столичную избирательную комиссию в марте 2020 года. На период его руководства пришлись думские выборы, на которых в Москве реализовали систему онлайн-голосования. Чтобы получить возможность проголосовать дистанционно, москвичам необходимо было до начала выборов зарегистрироваться на сайте mos.ru, подав соответствующие заявление. Кроме Москвы электронное голосование было доступно еще в шести других российских регионах.