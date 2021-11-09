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Здоровье9 ноября 2021 15:19

В МФЦ с 16 ноября 2021 года начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Такой вариант будет удобен для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг
Мария ПАВЛОВА
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Михаил Мишустин рассказал, что с 16 ноября в МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации.

Михаил Мишустин рассказал, что с 16 ноября в МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 16 ноября 2021 года в России можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ . Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

«Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты», – объяснил глава правительства.

Ответственными за то, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно, назначены Минцифры и Минздрав.

Сейчас всем, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, автоматически выдается сертификат на портале Госуслуг.

Ранее на kp.ru сообщалось о сбое на портале Госуслуг, который произошел в понедельник, 8 ноября. Россияне массово жаловались, что срок действия их сертификатов сократился с 12 месяцев до полугода. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций после сбоя проведет проверку Госуслуг.