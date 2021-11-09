Парламент Португалии запретил работодателям звонить сотрудникам в нерабочее время

За звонки сотрудникам в нерабочее время португальских работодателей будут штрафовать Фото: REUTERS

Парламент Португалии принял закон, который запрещает работодателям звонить и писать сообщения сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Нарушителям грозит штраф. Кроме того, компании обязали компенсировать расходы сотрудника, которые он несет из-за перехода на удаленную работу. В частности, к ним отнесены счета за электричество и интернет.

Власти страны уточнили, что действие закона будет распространяться на компании, в штат которых входят от 10 и выше сотрудников.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская трехсторонняя комиссия, профсоюзы, работодатели и правительство, единогласно поддержали предоставление работникам двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.