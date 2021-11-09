На Ямале открылся первый форум по мерзлотоведению

В Салехарде открылась Международная научно-практическая конференция по мерзлотоведению - первое подобное мероприятие по изучению состояния мерзлоты и вопросов геотехнической безопасности. Итогом станут решения, позволяющие выработать для арктических регионов механизмы адаптации к процессам изменения климата.

К обсуждению тем по фундаментальному исследованию мерзлоты подключились частично очно, частично онлайн специалисты из ведущих мировых институтов и университетов, представители проектных и строительных организаций, предприятий реального сектора экономики. В конференции также принимают участие в онлайн-формате учёные из Польши, Канады, Финляндии и Мексики.

"Таяние вечной мерзлоты – огромный вызов для всей страны. Необходимо изменение в подходах к исследованиям с использованием тех или иных технологий в Арктике. Последнее слово здесь, конечно же, будет за наукой. Я искренне надеюсь, что в ходе работы конференции мы совместно сможем поставить ряд первоочередных задач, решение которых позволит уже в ближайшем будущем выработать и внедрить принципиально новые подходы к взаимодействию природы, человека и технологий в Арктике", - обратился к участникам конференции заместитель губернатора ЯНАО, директор регионального департамента внешних связей Александр Мажаров.

Накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что ситуация с мерзлотой пока не носит критического характера, но заниматься ей нужно уже сейчас. На Ямале создана первая в России лаборатория криологии и геотехнической безопасности. В округе разворачивают сеть мониторинга состояния мерзлоты под фундаментами зданий и тестируют экспериментальные материалы и технологии, которые можно будет использовать для строительства инфраструктуры во всей Арктической зоне.

Программа научно-исследовательской конференции рассчитана на 5 дней и включает в себя сессии, дискуссионные панели, круглые столы и участие в кейсах, решение которых обсудят представители всех трёх сторон: власти, науки и бизнеса. Между сессиями будут представлены стендовые доклады, в том числе о влиянии снежного покрова и растительности на температуру поверхности пород, об изменениях сезонного протаивания почв, а также об опыте внедрения экспериментальных технологий в условиях мерзлоты.