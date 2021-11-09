Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех регионах России

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В трех российских регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, уточнив, что в 32 субъектах наблюдается превышение среднего уровня.

«Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах», - сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что две недели назад это количество было почти 50.

Попова сообщила, что устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах, на невысоких цифрах сохраняется рост заболеваемости в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики в 18 субъектах. Кроме того, явное снижение заболеваемости отмечено в шести регионах Чечне, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Москве, республиках Алтай и Калмыкия.

Как писал сайт kp.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о переломе ситуации с коронавирусом в стране, а также назвал регионы, где наблюдается наиболее высокие темпы вакцинации.