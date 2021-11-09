В АТОР спрогнозировали снижение цен на туры в Египет после открытия чартерного авиасообщения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин спрогнозировал, насколько подешевеют туры в Египет после открытия чартерного авиасообщения.

Увеличение числа рейсов расширит географию полетов и объем предложения на рынке.

Туристов традиционно привлекает в данном направлении недолгий перелет, теплое море и широкий спектр развлечений.

Еще один безусловный плюс направления – это недолгий перелет.

- Те, которые ставят своей целью отдых зимой в теплой стране, то Египет отличный вариант. Плюс там можно найти отель под свой бюджет. Раньше туристов сдерживал дорогой перелет, -- сказал NEWS.ru Дмитрий Горин.

По его мнению, доступность чартерных рейсов из России в Египет позволит снизить цены на авиабилеты минимум на 10-20%.

Расширение перевозок также отразится на пакетных турах. Сейчас минимальные цены в отелях на двоих стартуют от 60 тысяч рублей.

предложение пакетных более доступных туров в страну. По его словам, сейчас стоимость недельного тура в Египет на двоих в основном зависит от уровня отеля и варьируется от 60 тысяч до 300–400 тысяч рублей. При этом на ближайшие две недели рейсы заполнены.

Чартерные рейсы между РФ и Египтом были прерваны в 2015 году после крушения над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сообщает газета "Известия".

Первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где россияне хотели бы провести зиму. Так, большинство рассказали, что отправились бы в путешествие в Таиланд, Индонезию и ОАЭ, сообщает RT.