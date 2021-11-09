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Политика9 ноября 2021 16:03

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о региональной власти

Документ снимается запрет на избрание главы субъектов более чем на два срока подряд
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о региональной власти

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о региональной власти

Фото: REUTERS

Во вторник, 9 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о региональной власти, согласно которому главы субъектов будут избираться гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания.

Документ вводит для главы субъектов единый пятилетний срок полномочий, а также снимается запрет на избрание более чем на два срока подряд.

Спикер парламента Вячеслав Володин назвал законопроект очень важным. «Это базовый законопроект, который несёт в себе и прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти - исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы РФ.

Напомним, на сегодняшний день срок полномочий главы субъектов определяется регионом, однако он не может превышать пяти лет, и действующим законодательством предусмотрен запрет на замещение главой региона данной должности в течение более двух сроков подряд.

Основная целью законопроекта называют совершенствование механизмов функционирования и взаимодействия федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления.