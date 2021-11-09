Попова заявила о низком охвате вакцинацией против гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низком охвате вакцинацией от гриппа в российских регионах. По ее словам, прививку сделали около 29% россиян, тогда как должны быть привиты не менее 60% населения.

Как отметила Попова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ, такую ситуацию нельзя назвать стабильной.

"Я бы хотела отметить низкий охват иммунизацией против гриппа. Пока на сегодняшний день всего 29% от совокупного населения РФ, а должно быть не меньше 60%. И эту работу сегодня в субъектах нужно ускорить", - заявила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, эпидемиологические пороги по заболеваемости ОРВИ и гриппом на данный момент превышены в 37 регионах России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в трех российских регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, уточнив, что в 32 субъектах наблюдается превышение среднего уровня.