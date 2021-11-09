Адвокат назвал бегство единственным ненаказуемым способом самообороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что единственным ненаказуемым способом самозащиты при нападении является бегство.

"По закону, если вам или другому человеку угрожает опасность, вы имеете право защищаться всеми доступными способами, включая причинение любых повреждений нападавшему. На практике же, к сожалению, защищавшиеся люди зачастую сами становятся фигурантами дел, если нападавшие получают телесные повреждения или когда дело для них заканчивается летальным исходом. Правоприменительная практика в этом отношении у нас достаточно непростая, ее необходимо менять, чтобы давать людям реальную возможность защищать себя. Без этого ситуация здесь не улучшится", - заявил правозащитник.

Специалист по самообороне Максим Шрамков посоветовал россиянам не ходить в ночное время в плеере и наушниках, обходить пьяные компании, не реагировать на оклики. По его мнению, если конфликта избежать все таки не удалось, нужно иметь при себе шокер или перцовый баллончик, так как ущерб от них минимальный.

Эксперт считает, что грань между самозащитой и уголовно наказуемым деянием минимальна. При вынесении вердикта обвинители сразу обратят внимание на миллион тонкостей: точно ли была угроза жизни и можно ли было выйти из ситуации по-другому.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать граждан за превышение правил самообороны. Речь идет о поправке в статью 37 УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны, сообщают "Известия".

В РПЦ также предложили не считать преступлением убийство из самозащиты.

"Если человек защищался, если на него напали, и в ходе самозащиты или защиты своих близких он нанёс такие телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно классифицироваться как убийство, потому что у него не было намерения их убивать и не он был нападавшим", - цитирует главу Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона издание Life.ru.