Палата депутатов Чили проголосовала за импичмент президента

Себастьяна Пиньеры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата депутатов парламента Чили проголосовала за импичмент президента республики Себастьяна Пиньеры. Окончательное решение теперь должен принять Сенат.

За предъявление конституционного обвинения главе государства из-за подозрений в коррупции в в сязи с документами из «Досье Пандоры» проголосовали 78 парламентариев, что является необходимым минимум для поддержки предложения об отставке. Против высказались 67 парламентариев, а трое воздержались.

В Сенате отставку президента должны поддержать две трети членов верхней палаты - 29 законодателей. У оппозиции республики без поддержки сенаторов из проправительственного альянса нет такого количество голосов.

В начале октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из документов «Досье Пандоры», на основе которых была опубликована статья, согласно которой в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике «Доминга» за 152 млн долларов. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. Пиньера в ответ на обвинения сказал о том, что обстоятельства сделки уже были расследованы и суд не нашел состава преступления.