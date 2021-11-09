В России вузы вправе установить для студентов посещение корпусов по QR-кодам

В российских вузах могут устанавливать порядок посещения по QR-кодам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские вузы могут самостоятельно принимать решение о введении QR-кодов для посещения студентами университетских корпусов.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», - ответили в пресс-службе Минобрнауки на соответствующий запрос ТАСС.

В приказе министерства от 2 ноября говорится, что с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации могут переводить студентов на удаленное обучение с применением дистанционных технологий или на самостоятельную работу.

При этом руководство вуза должно учитывать «эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора».

Ранее на kp.ru сообщалось, что вузы Москвы и Московской области в порядке эксперимента договорились внедрить систему посещения по QR-кодам.