«Точки, где можно креативить»: в Мурманской области продолжают открываться современные молодежные пространства

В Мурманской области продолжают появляться современные молодёжные пространства под брендом «Сопки». Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия «СОПКИ. Ловозеро» в Ревде.

«Хочу поздравить всех с наступающим Всемирным днём молодёжи. И, конечно, ребят из Ловозерского района с открытием нового молодёжного пространства в посёлке Ревда, – отметил Андрей Чибис. - Мы будем очень активно такие пространства открывать, чтобы были точки, где можно собираться, креативить, делать проекты и просто общаться. И хочу поблагодарить всех ребят за такую чёткую и активную жизненную позицию. Потому что вы – наше не только будущее, но и наше настоящее».

Концепция модернизации молодёжного центра на базе Ловозерской межпоселенческой библиотеки заключалась в создании креативного пространства с продвинутой выставочной, презентационной и образовательной площадками и площадкой формирования диалога и взаимодействия власти и креативного сообщества. В пространстве оборудована как игровая зона, так и зона для отдыха с доступом в интернет. Площадка позволяет проводить обучающие встречи, семинары, дискуссии. Также в молодёжном пространстве установлен подиум, который можно использовать как сцену для проведения мини-концертов, выступлений и других мероприятий.

Сегодня в рамках церемонии открытия состоялся открытый диалог главы региона и представителей молодёжи из 18 муниципалитетов. Школьники, студенты Заполярья поделились с Андреем Чибисом своими идеями по дальнейшему развитию молодёжного движения в регионе.

«Нам нужно сделать так, чтобы вам было интересно жить в Мурманской области, чтобы вы могли себя реализовывать. И даже, если бы вы уехали учиться за пределы нашего региона, то возвращались, чтобы здесь работать, развиваться, зарабатывать деньги и получать новые карьерные возможности. Принципиально важно, чтобы вас действительно тянуло не только эмоционально на север, но и прагматично», – обратился губернатор к участникам мероприятия.

Обратим внимание, что первое молодёжное пространство под брендом «Сопки» открылось 15 октября в Ковдоре. За это время проведены десятки мероприятий – квизы, квартирники, форумы, беседы с показом кино, обучающие семинары. Планируется, что в 2022 году будет открыто 8 таких молодёжных пространств, а в 2023 году – 5. К концу 2025 года на территории Мурманской области будет создана целая сеть из 33 площадок для молодёжного актива Кольского Заполярья. Создание точек притяжения для ребят проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.