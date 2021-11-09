Роспотребнадзор провел более 1200 проверок на предприятиях в нерабочие дни

За нарушения по COVID в нерабочие дни в Москве к административной ответственности привлекли 544 юрлиц и ИП Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор провел в нерабочие дни в Москве 1237 проверок на соответствие предприятий коронавирусным требованиям. На 474 объектах сотрудники ведомства обнаружили нарушения.

Проверки проводились с 28 октября по 7 ноября - в дни, официально объявленные в столице нерабочими. Роспотребнадзор давал оценку полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков распространения COVID-19.

Отмечается, что проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей, объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 из них.

В итоге, как сообщают в ведомстве, к административной ответственности были привлечены 544 юридических лица и ИП. Приостановлена работа 56 объектов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ меры по снижению заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, в том числе итоги нерабочих дней.