Экс-премьер Украины призвал построить стену на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости построить стену на границе с Белоруссией.

По словам экс-премьера, президент Украины Владимир Зеленский должен поставить вопрос об участии украинских представителей в консультациях НАТО и Европейского союза о координации действий, а миграционный кризис на польско-белорусской границе должен стать главным вопросом для Совета национальной безопасности и обороны страны.

Как считает Яценюк, российский лидер Владимир Путин «начал гибридный штурм». «Президент Украины должен поставить вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий. Ситуация на польской границе - это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией», - написал экс-премьер на своей странице в Facebook.

Яценюк также заявил, что Москва дискредитирует действия украинских властей по защите границы. «Теперь видно, зачем "стена". Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью», - добавил он.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы. Правительство Литвы приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.