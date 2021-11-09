Путин попросил правительство доложить о ситуации с коронавирусом после нерабочих дней

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. В ходе мероприятия он обратился к представителям социального блока правительства и попросил их позднее отчитаться о том, как нерабочие дни отразились на ситуации с коронавирусом в стране.

Режим нерабочих дней был введен в России постановлением президента и длился с 30 октября по 7 ноября.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели - выходные дни, которые только что закончились недавно", - заявил Путин на оперативном совещании.

Президент также попросил представителей кабмина сообщить ему, какие меры по борьбе с коронавирусом правительство планирует принять в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, в трех российских регионах идет устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.