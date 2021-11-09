Польский генерал предупредил о возможности открыть огонь по нелегальным мигрантам на границе Фото: REUTERS

Польские военнослужащие могут открыть огонь на поражение по нелегальным мигрантам, которые намерены нарушить границу Польши со стороны Белоруссии. Такое заявление сделал польский генерал и бывший командир бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько.

Польский генерал назвал расстрел нелегалов адекватным ответом на их попытки взять штурмом границу республики, а также оценил обострение миграционного кризиса как акт открытой агрессии режима президента Белоруссии Александра Лукашенко против НАТО.

«Беларусь открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим», - заявил генерал в эфире Radio Maryja, отметив, что Европейский союз и НАТО должны жестко ответить Минску.

Полько обвинил в текущем кризисе и Россию, поскольку без ее участия, как он считает, ближневосточные мигранты не могли бы массово попадать в Белоруссию.

Напомним, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши сказал о 12 тысячах военных, готовых защищать границы республики.