Синоптик Тишковец пообещал москвичам самую холодную ночь осени

Температура может опуститься до минус 7 градусов Фото: Артем ЛЕНЦ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 9 на 10 ноября в Москве может стать самой холодной в сезоне. Он призвал жителей столицы готовиться к тому, что в скором времени в город придут первые серьезные в этой осени морозы.

Свой прогноз Евгений Тишковец опубликовал в Instagram. Он отметил, что на похолодание указывает красный закат, который сегодня вечером наблюдался в столице.

"Красный закат - к холоду! Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной в сезоне - ударят морозцы до -2...-7", - написал синоптик.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 10 ноября, в Москве ударят первые ощутимые морозы: ночью прогнозируют до минус 2-7 градусов, днем — не выше нуля. То есть, среднесуточная температура впервые в этом сезоне окажется отрицательной, а это явный признак начала метеорологической зимы, которая надвигается на Центральную Россию.